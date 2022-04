Franse president Emmanuel Macron is fier op zijn beleid: "Nous l'avons fait!"

De president beloofde ook 50.000 extra verplegers en verzorgers aan te werven om bejaarde Fransen een waardig bestaan te geven. Hij sneed zo een recent schandaal van mishandeling en verwaarlozing in de ouderenzorg aan. Tijdens zijn tweede ambtstermijn wil Macron ook werk maken van de bescherming van het kind en de gelijkheid tussen mannen en vrouwen en steun aan alleenstaande moeders.

Evenzeer beloofde Macron dat de belastingen in Frankrijk niet zullen stijgen. Hij herhaalde echter wel zijn -erg omstreden- plannen om de pensioenleeftijd in Frankrijk te verhogen van 62 naar 65 jaar. We leven langer en dus is het ook logisch dat we langer werken, vindt hij. Het is net dat langer werken dat in Frankrijk erg moeilijk zal te realiseren zijn.