Geen nieuw proces voor Ghislaine Maxwell

De motie van de verdachte om een nieuw proces wordt afgewezen," zo oordeelde rechter Alison Nathan van de federale rechtbank in Manhattan, volgens een gerechtelijk bevel dat door de Amerikaanse justitie openbaar is gemaakt.

De zestigjarige Ghislaine Maxwell werd eind december schuldig bevonden in haar misbruikproces. De jury achtte het bewezen dat ze tussen 1994 en 2004 meisjes ronselde voor de zedendelinquent en haar vriend Jeffrey Epstein. Haar straf moet op 28 juni worden uitgesproken.

De advocaten van Maxwell eisten dat het proces werd overgedaan. Als reden daarvoor verwezen ze naar een van de juryleden, die in een interview verklaard had zelf het slachtoffer van seksueel misbruik te zijn geweest, terwijl hij op een vragenlijst voor het proces had aangegeven nooit in aanraking te zijn gekomen met seksueel misbruik.