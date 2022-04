93-jarige "nazi-grootmoeder" veroordeeld tot 12 maanden cel omdat ze Holocaust ontkent

Haverbeck was niet aan haar proefstuk toe. In het verleden heeft ze al verschillende keren boetes moeten betalen en ze zat in totaal ook al 30 maanden in de gevangenis omdat ze de Holocaust had ontkend. In Duitse media wordt ze ook wel eens de "nazi-grootmoeder genoemd".

Nu was Haverbeck in beroep gegaan tegen een veroordeling uit 2017 en een uit 2020, omdat ze alweer had ontkend dat miljoenen joden systematisch werden vermoord door de nazi's. Zo beweerde de vrouw onder meer dat Auschwitz geen dodenkamp, maar louter een "werkkamp" was. In werkelijkheid zijn in het kamp van Auschwitz ruim 1 miljoen mensen vermoord.