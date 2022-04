In Borgerhout luidt een "bazaar" de ramadan in

Aan het Laar in Borgerhout is een typische bazaar gehouden bij de start van de ramadan. De organisatoren wilden de sfeer van het Djeemaa el Fna plein in Marrakesh opwekken. Er was traditionele zang en dans naast een 30-tal tentjes met eten, textiel, potten, kruiden en kaarsen. Je kon er ook leren om chebakia (honingkoekjes) en msemen (griesmeelpannenkoeken uit de Maghreb) te maken. "Het is een vastenmaand maar ook een gezellige, feestelijke maand. Vaak eten we niet samen, dat gebeurt tijdens de ramadan wel. We gaan ook bij elkaar op bezoek. Dat kan met de coronaversoepelingen nu ook intenser dan de afgelopen jaren. Dat is toch een opluchting. Het is een periode van samenhorigheid en dat willen we hier ook uitstralen", vertellen enkele deelnemers.