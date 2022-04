Stad Roeselare verdeelt 310 kippen: “Zo verminderen we de afvalberg”

Vandaag kwamen 112 gezinnen in totaal 310 kippen afhalen. “Maar we organiseren de actie al voor de 20e keer. In totaal hebben we al 11.326 kippen verspreid in de stad.” De kippen zijn niet gratis. “Je meldt je aan en betaalt op voorhand 5 euro. Zo weten we dat we op het einde niet met 20 kippen overblijven. We geven iedere nieuwe kippeneigenaar heel duidelijke richtlijnen mee over de verzorging van de kippen en hoe hun hok en buitenruimte er moeten uitzien om de dieren in een goede conditie te houden. Werken aan een goed dierenwelzijn dragen we in Roeselare immers ook hoog in het vaandel.”