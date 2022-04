Nederlandse regering roept bevolking via de kranten op: "Zet je thermostaat lager, en neem minder lange douches" 

Een opmerkelijke advertentie vandaag in de Nederlandse kranten: in een paginagrote oproep wordt er aan de Nederlanders gevraagd om minder lang te douchen, en hun thermostaat thuis op maximaal 19 graden te zetten. In alle Nederlandse overheidsgebouwen wordt de thermostaat sowieso 2 graden lager gezet. Die maatregelen komen er om in te spelen op de hoge energieprijzen, en minder afhankelijk te worden van Russisch gas.