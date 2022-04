Na het vertrek van Peter Van de Veire: Kawtar Ehlalouch en Robin Keyaert worden de nieuwe stemmen van de MNM-ochtendshow

Keyaert is de zoon van mediafiguur Ingeborg en werkt sinds de zomer van 2020 voor MNM. Hij presenteerde al een tijdje op zondagavond het verzoekprogramma "BFF - Best Friends Forever". Ehlalouch en Keyaert hebben al eens samen de ochtendshow gepresenteerd bij MNM, in juli 2021. Die tijdelijke vervangopdracht in de vakantieperiode wordt nu een vaste samenwerking als presentatieduo, die start op dinsdag 19 april.