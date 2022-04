BEKIJK - Nieuwe brandtoren op Kalmthoutse Heide: constructie van staal en dennenhout, 42 meter hoog

Een elegante constructie van staal en dennenhout torent boven de Kalmthoutse Heide uit. Wandelaars kunnen op de toren en er genieten van een indrukwekkend vergezicht. Maar de brandtoren van 42 meter hoog is er in de eerste plaats voor de veiligheid. In brandgevoelige periodes houden vrijwilligers hier de wacht en verwittigen ze de hulpdiensten bij de kleinste rookpluim. Binnenkort komen daar ook nog slimme camera's bij.