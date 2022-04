Eerste Vlaamse podcastprijzen gaan onder meer naar "Mercury mysteries", "Patiënt Pedro", "Fichebak" en "De volksjury"

Categorie Cultuur: "Mercury mysteries" van Shalini van den Langenbergh

"Mercury mysteries" duikt in het legendarische leven én de muziek van Freddie Mercury.

Categorie Nieuws: "Het complot tegen de waarheid" van Lise Bonduelle, Fien Dillen en Wouter Woussen



Veel complottheorieën klinken zo van de pot gerukt dat je je afvraagt wie ze gelooft. Maar bizar of niet, ze zijn populairder en gevaarlijker dan je denkt. "Het complot tegen de waarheid" gaat op zoek naar de drijvende krachten achter complottheorieën.

Categorie Talk: "Zwijgen is geen optie" van Anthony Bosschem en Tom Mahy

Oprechte gesprekken met bewonderenswaardige mensen over de belangrijkste vragen van deze tijd.

Categorie Story: "Patiënt Pedro" van Pedro Elias, Ann Dieudonné en Wouter Van Driessche



"Het eerste wat ik doe wanneer ik 's ochtends wakker word," zegt Pedro Elias, "is voelen of mijn hart nog klopt. Of ik nog leef. Ik ben een hypochonder. Zo'n mens voor wie elk hoestje een doodsvonnis is." Zijn plan is eenvoudig. Hij wil zichzelf preventief laten screenen op wat kan en wat mag. Bij zoveel mogelijk topdokters. En jij mag meeluisteren. Ook als het spannend wordt. En pijnlijk. En intiem. En gênant.

Categorie Inzicht: "Fichebak" van Matthijs Van Mierlo, Pedro Detailleur, Joris Van Damme en Thomas Gillis. De podcast is een productie van Sporza en het Creative Lab van VRT. Je kan de afleveringen beluisteren op de website van Sporza.



"Fichebak" is een podcast die elke aflevering in de wereld van één sportterm duikt. Pitstop, penalty, duivenkot of kermiskoers, het kan allemaal aan bod komen. De makers gaan op zoek naar de strafste sportverhalen en de beste analyses. Ze praten met experten, met topsporters en met fans. Ze nemen je mee naar alle uithoeken van de sportwereld, maar ook ver daarbuiten.

De Publieksprijs was voor "De volksjury" van Laura Scheerlinck en Silke Vandenbroeck

Tijdens deze podcast speculeren Laura en Silke op een onverantwoorde manier over onopgeloste moordzaken.