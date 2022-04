Opnieuw drie Palestijnen gedood bij nieuw geweld op de Westelijke Jordaanoever

De voorbije week is het geweld tussen israël en Palestijnen opnieuw toegenomen na een aantal terreuraanslagen. Dinsdag schoten Palestijnen vijf Israëli's dood in Bnei Brak, een voorstad ten oosten van Tel Aviv. Eerder werden er ook al Israëlische agenten en burgers gedood bij steekpartijen en schietpartijen in Hadera in het noorden van Israël en Beersheva in het zuiden.

Het Israëlische leger heeft gereageerd met een aantal raids op vermeende schuilplaatsen van terroristen op de Westelijke Jordaanoever en daarbij zijn ook doden gevallen. De gemoederen zijn dus opnieuw verhit, zeker nu de islamitische vastenmaand Ramadan is ingegaan.

Voor de regering van premier Naftali Bennett is de huidige geweldgolf de eerste grote uitdaging in de relatie met de Palestijnen. Wel heeft de regering sinds zijn aantreden vorig jaar de relaties met een aantal Arabische staten zoals Bahrein, de Verenigde Arabische Emiraten en Soedan fors aangehaald.