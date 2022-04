Opvolging Lorin Parys nu helemaal rond. Maar wie wordt ondervoorzitter N-VA?

Het was even wachten op intern overleg eer het duidelijk was wie, wie opvolgt na het vertrek van N-VA boegbeeld in Leuven Lorin Parys. Uiteindelijk wordt Fred Debrun volgens de gewone regels van de opvolging gemeenteraadslid. N-VA in Leuven heeft sinds gisteren een nieuwe voorzitter, Karel Mortier. Hij bevestigt dat onderneemster, raadslid en Kamerlid Katrien Houtmeyers het kopstuk wordt voor Leuven.