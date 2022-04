Oude likeurstokerij in Nieuwkerken-Waas open voor bezoekers: "Wie langskomt zit letterlijk op de eerste rij”

In de jaren zestig, op het moment dat veel brouwerijen ermee ophielden, gooiden de broers Christiaan en Stefaan Verhofstede het over een andere boeg en startten ze met het distilleren van sterke dranken.

“Nog lang voor er aandacht was voor producten van eigen bodem, kweekten we zelf al hop om die in onze likeuren te verwerken. En dat doen we vandaag nog steeds. De hop groeit hier nog steeds in de tuin rond de stokerij, is september plukken we ze van de ranken", zegt Christiaan Verhofstede.

Likeurstokerij Verhofstede is erkend door Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing vzw (VLAM). “Op korte termijn is het de bedoeling dat wandelaars of fietsers die hier halt houden, kunnen meehelpen bij de pluk”, voegt Maria Verhofstede eraan toe. “Al 135 jaar hebben we vaste grond in Nieuwkerken-Waas, ook de komende 135 jaar willen we hier producten creëren met aandacht voor traditie en puurheid.”

Het oude stokerijgebouw, begin jaren 40 ontworpen door de iconische architect Renaat Braem, zit nu in een hedendaags jasje met respect voor het oorspronkelijke karakter. Het rijke verleden blijft overal voelbaar, maar de focus ligt nu meer op de beleving van de producten, het productieproces en het vakmanschap.