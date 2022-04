MNM-presentator Peter Van de Veire heeft na 13 jaar ochtendshow zijn radiofans uitgewuifd met een groot feest in het Sportpaleis in Antwerpen. Van de Veire kwam als een engel-superman neergedaald in de zaal en beloofde het publiek dat hij hen spectaculair zou bedanken. Dat deed hij in z'n geheel eigen stijl, samen met gastoptredens van onder anderen Sam Gooris.