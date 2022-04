Preciezer, comfortabeler en veiliger onderzoek naar prostaatkanker in Vesalius ziekenhuis Tongeren

Vesalius is het eerste ziekenhuis in Limburg dat met een MR-scan fusie biopsie prostaatkanker kan vaststellen. Dat is een onderzoek dat MRI-beelden met echobeelden combineert. Zo wordt een verdacht gebied nauwkeuriger bepaald en kan gerichter weefsel worden afgenomen. Deze techniek is preciezer, veiliger en comfortabeler voor de patiënt.