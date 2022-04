Rugby vermengd met voetbal, Leuven ontdekt Gaelic Football

Koen Jans van Earls of Leuven leidt vandaag aan het sportkot in Leuven alles in goede banen. "Het is hier een zottekot, we ontvangen 150 mensen uit alle uithoeken van Europa voor een typische Ierse sport. De bal is rond, je mag de bal vastpakken met je handen, maar je mag er niet mee lopen. Eigenlijk is het niet zo bekend.

In Ierland is het erg populair, bekender dan voetbal. Het is niet commercieel, transfers bestaan bijvoorbeeld niet, je speelt waar je geboren bent, heel authentiek. Wij hebben in Vlaanderen maar 2 clubs, Leuven en Brussel. Vanavond kom de ambassadeur van Ierland de prijzen uitreiken in het Iers college in Leuven.