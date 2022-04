Twee meisjes van 10 en 12 jaar sterven in woningbrand in Komen-Waasten

De brand brak rond 8 uur uit in een rijhuis in Le Bizet, in Komen-Waasten. De brandweer van de kazernes in Moeskroen en Komen-Waasten kwam ter plaatse, net als hulpverleners uit Frankrijk en Vlaanderen.

"In de woning woonden zeven mensen, twee volwassenen en vijf kinderen", aldus Céline Carette, substituut van de Procureur des Konings, van het parket Bergen, afdeling Doornik. Twee meisjes van 10 en 12 jaar overleefden het niet.

De ouders en andere kinderen konden ontkomen. "De ouders wilden niet in het ziekenhuis opgenomen worden en wensten ter plaatste te blijven, gezien de situatie", aldus nog Carette.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Een expert is aangesteld om de oorzaak te achterhalen.