Vlaanderen investeert in "gamehub": "sector naar hoger niveau tillen"

De gamesector blijft in opmars, zowel in Vlaanderen als wereldwijd. Tussen 2017 en 2020 nam het aantal Belgische gamebedrijven toe van 65 tot 84. Het merendeel daarvan is in Vlaanderen actief. Ook wereldwijd winnen games aan belang: de afgelopen vier jaar nam de wereldwijde omzet van de gamessector toe met 52 procent, tot bijna 180 miljard.

Toch kan het potentieel van de gamesector in Vlaanderen volgens minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) nog beter benut worden. Hij stelde vandaag op het FACTS-festival in Gent zijn visienota 'Level Up Vlaanderen' voor, die onlangs werd goedgekeurd door de Vlaamse regering. In de nota staan 25 voorstellen voor de komende jaren.