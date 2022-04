Opgelet op de weg vannacht: KMI waarschuwt met code geel voor gladde wegen door vrieskou

Enkel aan de kust gaat het vannacht niet vriezen, zegt weerman Frank Deboosere. Daarom heeft het KMI "code geel" afgekondigd. "Het wordt bijzonder koud. Onder de heldere sterrenhemel zonder wind kunnen de temperaturen in het binnenland zakken tot -4 tot -6 graden, met uitschieters tot -10 graden in de Ardense valleien", aldus Deboosere. "Slecht nieuws dus voor de bloesems in de fruitstreek."

Vooral in de provincies Luik, Namen en Luxemburg kan het glad worden op de weg, door lokale rijm- of ijsplekken. In de provincie West-Vlaanderen kunnen lokale buien van (smeltende) sneeuw of korrelhagel ook voor gladheid zorgen, al blijven de temperaturen daar vannacht nipt boven het vriespunt.