Na incidenten met Nederlandse hooligans in Lier: Waasland-Beveren wacht op wedstrijdverslag

Na afloop van de wedstrijd plaatste Waasland-Beveren een statement op de clubwebsite waarin het zei de gebeurtenissen “ten stelligste” te betreuren en te veroordelen. “Het gedrag van de supporters van Lierse heeft geen plaats in een voetbalstadion en wij betreuren verschillende gewonde supporters die we een spoedig herstel toewensen. Omwille van deze gebeurtenissen werd de wedstrijd stilgelegd en hebben wij deze na 20 minuten onder alle voorbehoud hervat. De club wacht nu het scheidsrechtersverslag en het verslag van de match delegate af om zich te beraden over verdere stappen”, aldus de club.