Oekraïense president Zelenski: "De Russen trekken zich terug in het noorden, langzaam maar zeker"

In het noorden van Oekraïne trekken Russische troepen zich steeds meer terug. "Het gaat langzaam, maar het is wel te merken", zegt de Oekraïense president Volodimir Zelenski. Ook de Britse inlichtingendiensten laten weten dat de Oekraïense troepen vooruitgang boeken tegenover de Russen in de buurt van de hoofdstad Kiev.