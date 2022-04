Zeven gewonden bij ongeval in Elsene

Het ongeval gebeurde vroeg in de ochtend, rond 4 uur. Op de hoek van de Jean Pacquotstraat met de Auguste Rodinlaan botsten een auto en een privéziekenwagen tegen mekaar. De auto kwam op z’n flank terecht. Twee passagiers op de achterbank van de auto moesten bevrijd worden.

In totaal raakten zeven mensen gewond. Ze werden allemaal naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. Een van hen was zwaargewond maar niemand verkeerde in levensgevaar.