Zware rellen in Sri Lanka: politie en leger handhaven de noodtoestand in volle economische crisis

De eilandstaat Sri Lanka heeft 22 miljoen inwoners en ligt ten zuidoosten van India. Het land verzinkt in een diepe crisis nadat het erg belangrijke toerisme er tot stilstand is gekomen. Dat is het gevolg van enkele zware terreuraanslagen enkele jaren geleden, maar vooral ook door de coronacrisis.

Het land zit zonder buitenlandse deviezen en kan daarom nauwelijks nog invoer zoals die van energie betalen. Er zijn voortdurend stroomonderbrekingen en er is een tekort aan brandstof, voedsel en medicijnen. Sri Lanka torst ook een zware schuldenlast, onder meer bij China en is de inzet van touwtrekken tussen dat land en grote buur India. Die laatste is nu wel begonnen met het leveren van 40.000 ton rijst aan Sri Lanka en de Indiase regering heeft het land ook een noodkrediet verstrekt.