150 ijsberen trotseren het koude water in Knokke-Heist: “De eerste 2 minuten zijn het moeilijkst”

De Paasduik lokt ieder jaar zo’n 100 tot 150 deelnemers. Met de 150 dit jaar is de organisatie zeer tevreden. Het koude weer van de afgelopen dagen had een invloed op het water. "Maar niet heel veel. Normaal is het 6 graden, maar wat was al wat gestegen naar zo’n 8 graden", zegt organisator Vanleenhove. Het koude zeewater trotseren doe je niet zomaar. Er werd eerst opgewarmd onder leiding van Bart Raeves. “Hij gaf een Wim Hof-breathing sessie. Dat is een speciale ademhalingstechniek om het water te kunnen trotseren.”