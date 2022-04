Algerijnse terreurverdachte Barhoumi na meer dan 20 jaar opsluiting vrijgelaten uit VS-gevangenis in Guantanamo

Sufiyan Barhoumi is nu 48 en werd 20 jaar geleden opgepakt in Pakistan en nadien opgesloten in de beruchte terreurgevangenis op de Amerikaanse basis Guantanamo in Cuba. Volgens de VS was Barhoumi verantwoordelijk voor de opleiding van terroristen van Al Qaeda en had hij nauwe banden met toplui van dat terreurnetwerk. Hij is alleszins gewond geraakt bij de explosie van een landmijn in Afghanistan. De federale politiedienst FBI oordeelde dat Barhoumi banden had met extremistische moslimgroepen, maar niet met Al Qaeda of de Afghaanse taliban.