Asielcentrum in voormalig Parkhotel in Hasselt blijft 6 maanden langer open

Minimum een half jaar langer zal het asielcentrum open blijven in het voormalige Parkhotel in Hasselt. Dat heeft staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi bekendgemaakt. Die verlenging hing al een tijdje in de lucht en is nu dus officieel. Volgens zijn woordvoerder is de toestroom van asielzoekers na de coronacrisis met de helft toegenomen en moet de geplande uitbating van 18 maanden verlengd worden met een half jaar.