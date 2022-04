Bejaarde vrouw slachtoffer van brutale overval thuis in Zoerle-Parwijs

Vrijdagavond is een vrouw van 86 het slachtoffer geworden van een home-invasion aan De Wijk in Zoerle-Parwijs bij Westerlo. Twee mannen beukten een deur in, grepen de vrouw vast en namen haar juwelen mee. Het slachtoffer moest niet naar het ziekenhuis maar is wel erg onder de indruk. De daders worden nog gezocht.