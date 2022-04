"Russische troepen laten mijnen achter bij hun vertrek", lichamen van burgers liggen op straat in Boetsja

Odessa is net als Marioepol, in het zuidoosten, een strategisch belangrijke stad. Het is een grote havenstad die de Zwarte Zee met de rest van Oekraïne verbindt. In Odessa wonen 1 miljoen mensen, het is de grootste stad aan de Zwarte Zee.



De volledige oostkust - van het in 2014 door Rusland geannexeerde Krim-schiereiland tot de pro-Russische gebieden in de Donbas - is in handen van de Russische troepen, met uitzondering van Marioepol, waar het Oekraïense leger weerstand blijft bieden.