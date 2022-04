Conservatorium Kortrijk ontruimd na testen rookmachine

Rond 17.15 uur werd het Conservatorium in Kortrijk korte tijd ontruimd na een brandalarm. Omdat het zondag is, was er maar een handvol mensen aanwezig in het gebouw. De brandweer en de politie kwamen ter plaatse en doorzochten het gebouw. Uiteindelijk bleek een rookmachine aan de oorzaak van het alarm te liggen. Een technieker van muziekcentrum Track wilde een rookmachine testen en activeerde zo het brandalarm. Rond 17.30 mocht iedereen het gebouw weer in.