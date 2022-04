BEKIJK: Lotto Soudal-renners peppen publiek aan start van "Vlaanderens mooiste" op in ware Vikingstijl

Net voor de start, pepten de renners van Lotto Soudal zich nog op in ware vikingstijl. Ze kregen het hele publiek mee in Antwerpen. "Er zit motivatie in de ploeg", zei Victor Campenaerts achteraf. "Vikinglotto is een spel van de Lotto en wij dachten dat wij ook een beetje Vikings zijn. Florian (Vermeersch red.) heeft dan een jachthoorn besteld en een kreet verzonnen. Heel makkelijk om mee te doen en iedereen was zeer enthousiast."