Slecht weer tijdens de paasvakantie: komende week wordt koud en nat

Maandag wordt het zwaarbewolkt met perioden van regen of motregen vanaf het noordwesten. In de Ardennen kan dat smeltende sneeuw zijn. De maxima zijn opnieuw vrij fris, met 2 graden in de Hoge Venen en 9 à 10 graden aan zee. De zuidwestenwind waait bovendien vrij krachtig en aan zee zelfs krachtig. Er zijn rukwinden tot 60 of 70 km/h. Maandagnacht blijft het zwaarbewolkt met perioden van regen of motregen. Op de Ardense Hoogten kan er aanvankelijk nog wat winterse neerslag vallen, maar uiteindelijk gaat het ook daar regenen.

Dinsdag is het overwegend zwaarbewolkt en grijs met perioden van regen of motregen. Het kwik klimt dan wel richting 12 graden in Vlaanderen.

Ook woensdag blijft het zwaarbewolkt met motregen. Bovendien steekt de wind dan opnieuw de kop op met vrij krachtige en aan zee zelfs mogelijk zeer krachtige wind uit zuidwestelijke richtingen.

Donderdag krijgen we zwaarbewolkt weer met veel regen, bij maxima tot 12 graden en opnieuw een vrij krachtige tot krachtige wind.

Ook vrijdag wordt het zwaarbewolkt met regen, bij opnieuw een vrij krachtige wind en maxima rond 10 graden. Mogelijk dringt koudere lucht door tot boven ons land en krijgt de neerslag dan een winters karakter.





Volgend weekend begint opnieuw met regen, maar in de loop van zaterdagnamiddag wordt het droog vanaf het westen bij temperaturen tussen 3 en 10 graden bij een aan zee vrij krachtige noordwestelijke wind. Zondag zou het na een koude nacht rustig en grotendeels droog blijven met opklaringen en wolkenvelden. De maxima klimmen dan wel weer niet hoger dan 10 graden in het centrum.



