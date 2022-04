Dilsen-Stokkem breekt wereldrecord: 26.200 wafels gebakken in 24 uur

24 uur aan een stuk werd er gebakken. De leerlingen zorgden dat 10.000 eieren gebroken werden en aan de 36 wafelijzers stond een gezellige bende. “Het zijn enorm vermoeiende voorbereidingsweken geweest, maar het was de moeite waard”, zegt Vanessa Broux.

"We zijn blij want onze slogan was: 'Geloof in jezelf, er schuilt in een wereldkampioen in iedereen'. En dat hebben we kunnen waarmaken. En geef toe, met zo’n slogan was falen geen optie”, zegt Vanessa lachend.