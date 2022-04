Estelle Harris (93), moeder van George Costanza in "Seinfeld", overleden

Harris begon pas op latere leeftijd met acteren, toen haar kinderen al ouder waren. Ze speelde in amateurvoorstellingen en reclamespots, en veroverde kleine rolletjes in populaire reeksen als Married... with Children en Law & Order. Het was pas toen ze een rol in Seinfeld te pakken kreeg dat Harris écht bekendheid verwierf. Later zou ze ook haar stem lenen aan Mevrouw Aardappelhoofd in de Toy Story-films.