Anonieme zwerfvuilcontroleurs moeten Gentse vervuilers op heterdaad betrappen

Wie in Gent overweegt "klein" afval, zoals een blik of pizzadoos denkt op straat te gooien, denkt daar vanaf 12 april beter eens goed over na. Vanaf de tweede week van de paasvakantie zijn in de stad 7 zwerfvuilcontroleurs in burger op pad, om gevallen van sluikstort vast te stellen.

"Het gebeurt nog te vaak dat er achteloos met afval wordt omgegaan. Wie het op een foute manier doet, is ook diegene die ervoor verantwoordelijk is dat onze stad er op bepaalde plaatsen vuiler bijligt", zegt Ivagovoorzitter Bram Van Braeckevelt (Groen). "Ze moeten erop aangesproken worden, want door hen moeten anderen het vuil achteraf gaan opruimen".

De controleurs werken voor OVAM, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir liet een groep van 30 controleurs opleiden voor heel Vlaanderen, 7 van hen zullen 2 dagen per week actief zijn in Gent.