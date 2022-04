Grote storing bij het treinverkeer in Nederland: al zeker tot 17 uur geen treinen

Het probleem situeert zich in het systeem dat de NS gebruikt om zowel personeel als treinen te plannen. Het is dus momenteel niet mogelijk om de reisplanner te gebruiken en ook in de stations is er geen informatie. De Nederlandse Spoorwegen raden reizigers dan ook aan hun reis uit te stellen: "Normaal gezien gebruiken we dit systeem om na een storing een nieuwe planning te maken, maar dat gaat dus nu niet. We werken aan een oplossing."

Treinen die al aan hun rit bezig waren, maken hun rit af als dat veilig kan.