Honderden bruiden en bruidegoms lopen (weg) tijdens Runaway Bride in Ieper

Zomaar (weg)lopen in je trouwkostuum doe je normaal niet. Tenzij het voor het goede doel is. Een kleine 300 wandelaars en lopers deden vandaag mee aan de Runaway Bride in Ieper. “De eerste editie organiseerde ik in 2019 voor het 10-jarig bestaan van mijn bruidswinkel”, zegt Els Lucienne, een van de initiatiefnemers. “Ik wou op die manier mijn klanten bedanken en iets doen voor Think Pink. Nu werd ik gecontacteerd door Sien, die haar man verloor aan kanker. Ze vroeg of ik opnieuw zo’n actie wou organiseren voor Kom Op Tegen Kanker. Toen we haar verhaal hoorden, waren we allemaal aangedaan en wilden we meteen iets doen.”