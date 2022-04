20 tot 100 dollar per ton CO2: zoveel kost het volgens VN om uitstoot tegen 2030 wereldwijd te halveren

Dat er nu een prijs wordt vermeld, is heel belangrijk: "Zolang er geen prijs was, bleef het iets abstracts. Maar door het in de befaamde samenvatting van de tekst op te nemen, is het een directe boodschap voor beleidsmakers." Het kan beleidsmakers sneller triggeren om geld ervoor vrij te maken, omdat ze ook waten wat het concreet gaat opbrengen en wat ze gaan bereiken. "Het is ook een stimulans naar meer onderzoek in die bepaalde sectoren, of naar investeringen in bepaalde gebieden."

Het IPCC is optimistisch: met de genoemde kostprijs zouden we tegen 2030 naar een halvering van onze uitstoot kunnen gaan tegenover 2019. Dat is hard nodig om niet van het pad van maximum anderhalve graad opwarming af te dwalen. Het geld moet onder meer gaan naar