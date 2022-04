Kijkt iedereen naar de Ronde van Vlaanderen? Niet in Kortenaken daar spelen ze massaal darts vandaag

In Waanrode, Kortenaken, vindt vandaag voor het eerst een dartstornooi plaats. Organisator Jos, alias Opa Duck, is overrompeld door het succes: "Heel onverwacht zoveel mensen, ik had 80 mensen verwacht, nu zitten we aan 205. Dat komt door de darts op televisie denk ik. Het is echt een hype, zelfs op deze dag van de Ronde van Vlaanderen.

Ik speel het zelf al 35 jaar en sinds mijn zonen ook spelen, zit ik er meer en meer in. Terwijl zij kampioenschappen speelden, zat ik te wachten en zo ben ik uiteindelijk mee beginnen te organiseren. Dit is het eerste tornooi hier in Waanrode. Maar we gaan meteen al verder doen, gespreid over enkele zondagen omdat we mensen hebben moeten weigeren."