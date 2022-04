80-jarige man omgekomen bij brand in Ronse

In Ronse is vannacht een tachtiger om het leven gekomen bij een woningbrand. Het uitgebrande huis ligt in de buurt van het parcours van de Ronde van Vlaanderen, maar volgens de burgemeester van Ronse zijn er zich geen problemen voor de hulpdiensten en moet het parcours niet worden aangepast. Het parket heeft een branddeskundige aangesteld om te achterhalen hoe de brand is ontstaan.