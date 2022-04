Opwarmertje voor Gentse Floraliën: tentoonstelling 'Twee eeuwen van vernieuwing en innovatie' 

Dat de Gentse Floraliën geen recent evenement is, kan je zien in de chronologisch opgestelde tentoonstelling in het provinciehuis in de Gouvernementstraat in Gent. De allereerste kiem van de Floraliën werd gelegd in 1808, toen een hovenier vertelde over zijn contacten met Engelse collega's en over de rijkdom aan nieuwe planten. Een eerste kleine tentoonstelling kwam er het jaar daarna, en al gauw werden dat er 2 per jaar. Meer en meer planten werden getoond, en telkens was een grotere locatie nodig.