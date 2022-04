Pakistaanse premier Imran Khan vermijdt motie van wantrouwen en laat nieuwe verkiezingen uitschrijven

Pakistan is met 220 miljoen inwoners en door zijn strategische ligging een heel belangrijk land. Het heeft het grootste leger in de islamitische wereld en is sinds een tiental jaar ook een kernmacht. Het land grenst aan Iran, Afghanistan en aartsrivaal India -met wie het in onmin leeft- maar biedt ook een corridor over land vanuit de westelijke Chinese regio Xinjiang naar de Indische Oceaan.

Traditioneel is Pakistan een bondgenoot van de Verenigde Staten en van China, maar ook van Saudi-Arabië en de andere Golfstaten. Onder Imran Khan zijn ook de banden met Turkije en Rusland aangehaald. Pakistan is voor de voedselbevoorrading erg afhankelijk van graan uit Oekraïne en Rusland. Wat Pakistan niet heeft, is politieke stabiliteit. Zo goed als geen enkele premier heeft een volledige ambtstermijn kunnen rondmaken en staatsgrepen waren er schering en inslag.