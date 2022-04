Ruiters en paarden kunnen genieten van speciale route in paardengemeente Bonheiden

De gemeente spreekt van een historisch moment. "We hebben zelfs 2 olympische ruiters dus deze route mocht niet ontbreken", vertelt schepen Bart Vanmarcke (Open VLD). "We hebben een parcours uitgestippeld van maar liefst 20 kilometer. Daarvan is de helft onverhard, ideaal voor de ruiters en de paarden." De route loopt ook langs het Paardenmuseum, een taverne in het centrum van deelgemeente Rijmenam. De achterbouw en enkele lokalen zijn ingericht met veel paardencuriosa. Het gaat meer dan 2000 stukken. Het gaat onder meer om voorwerpen uit de collectie van Napoleon, Romeinse hoefijzers en sporen, van 200 jaar voor Christus tot vandaag. "We hopen dat ook veel mensen van buiten de gemeente naar hier afzakken met hun paard om de route te doen. Ze is lang en attractief. Het is dus een mooie uitdaging voor paard en ruiter", zegt de schepen nog. Ook ruiter Rudi Withaegels is enthousiast. "Ik ben er heel blij mee. Een route waar we aangenaam konden wandelen met ons paard ontbrak nog in onze gemeente. Het is een rustige route, voor een groot stuk in de natuur."