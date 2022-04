Minstens zes doden bij schietpartij in Amerikaanse stad Sacramento 

Volgens de lokale media waren om 2 uur in de ochtend schoten te horen. Videobeelden op sociale media tonen mensen die in paniek op straat liepen. “Ik zag alleen maar slachtoffers, onder het bloed en met glas over zich heen, naar buiten rennen. Hun geliefden bliezen hun laatste adem uit. Het was hectisch, een gekkenhuis”, zei een van de ooggetuigen tegen de lokale krant “Sacramento’s Bee”.

"Woorden schieten tekort om mijn schok en verdriet uit te drukken”, reageerde burgemeester Darrell Steinberg. "We wachten op meer informatie over wat er precies is gebeurd." De dader zou nog niet zijn opgepakt, maar hierover hebben de veiligheidsdiensten nog niet officieel gecommuniceerd.