Stakingsaanzegging bij Ryanair op Zaventem en Charleroi, "komende dagen al acties mogelijk"

Er is een stakingsaanzegging ingediend voor het cabinepersoneel van lowcostmaatschappij Ryanair in België. Dat laat de christelijke vakbond ACV Puls weten.

De concrete aanleiding tot de stakingsaanzegging is dat onderhandelingen over een nieuwe cao over de lonen en premies van het cabinepersoneel nog niet tot een akkoord hebben geleid, zegt Hans Elsen van ACV Puls.



De oude cao liep eind maart af. Die eerste cao voor het cabinepersoneel in België was in het voorjaar van 2019 afgesloten, nadat Ryanair had aanvaard om de Belgische arbeidswetgeving toe te passen. De cao voorzag onder meer in een vast maandinkomen, ongeacht hoeveel de stewardessen en stewards vliegen.