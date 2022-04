Stoomtreintjes in Stadspark Turnhout bestaan 40 jaar en rijden vandaag gratis

De Stoomgroep Turnhout werd in 1982 opgericht. Ze kregen de microbe te pakken met een tentoonstelling met miniatuurtreintjes in de Warande. De vereniging werd daarna gevraagd deel te nemen aan een evenement in het Stadspark. De stoomtreintjes zijn er gebleven. "Wij werken met treinen die 8 keer kleiner zijn dan de echte. Aan een treintje wordt gemakkelijk 6 tot 7 jaar gewerkt. Ze zijn bijna 400 kilogram zwaar. Er kunnen tot 30 mensen mee in de wagonnetjes", vertelt secretaris Dani Bellemans. Het was wel even spannend om alles op tijd in orde te krijgen. "Bij de stormen van eind februari raakte het spoor beschadigd", legt Dani uit. "Gelukkig is alles hersteld". De treintjes rijden tot eind september elke zaterdag, zondag en feestdag in de namiddag. Op 4, 5 en 6 juni organiseert de Stoomgroep Turnhout haar internationale Stoomdagen.