Dan toch "dank voor die bloemen uit Nederland" op het Sint-Pietersplein tijdens de paasviering

Zes weken geleden al begon hij met de voorbereidingen, vertelt Van der Burg aan de Nederlandse omroep NOS. Hij heeft het concept voor de bloemstukken helemaal uitgedacht en verwerkt er actuele thema's in, zoals de oorlog in Oekraïne. In twee grote bloemstukken die naast de troon van de paus komen te staan, verwerkt hij de anthurium (flamingoplant), rozen en delphinium (ridderspoor). "De anthurium is hartvormig en staat voor hartelijkheid. De roos staat voor liefde. Die twee begrippen zijn heel belangrijk in de situatie in de wereld op dit moment."