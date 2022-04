Hongarije trekt naar de stembus, oppositie: "We kunnen nog altijd winnen" 

Deze ochtend om 6u gingen in Hongarije de stembureaus open. Door het koude weer (het sneeuwde in Boedapest) kwam de stembusgang traag op gang. Maar uiteindelijk was er toch een hoge opkomst: om 18.30 uur had bijna 68 procent van de stemgerechtigden z'n stem uitgebracht. Dat is iets minder dan op hetzelfde tijdstip bij de vorige verkiezingen, in 2018, toen er een recordopkomst was.