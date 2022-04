Vlaams-Oekraïense Anastacia trok langs bevrijde gebieden: "Dood en vernieling, verkrachtingen, foltering"

Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch zegt intussen dat ze oorlogsmisdaden heeft vastgesteld in Oekraïne, onder meer verkrachting en executies. Er is ook sprake van Russische plundering van privébezit van Oekraïense burgers. "Hier zijn oorlogsmisdaden gebeurd, dat kan je 100 procent vaststellen", is Galouchka stellig. "Maar vaststellen is niet genoeg. Er moet veel meer onderzoek naar gebeuren, in de chaos van het moment is het moeilijk te zeggen wie schoot met wat naar wie."

Galouchka kijkt met een bang hart naar het lot van de stad Tsjernihiv, in het noorden van Oekraïne. Ook daar trekken de Russische troepen zich stilaan terug. Tegelijkertijd kwamen uit die stad de voorbije weken noodkreten. De stad is lang omsingeld door Russische troepen, en net als in Marioepol kwamen er berichten over een tekort aan voedsel en water.