Vrouw krijgt hevige weeën op trein, omstaander trekt aan noodrem in Hoegaarden

Gisterenmiddag heeft een treinreiziger om 12.45 uur aan de noodrem getrokken op de trein van Eupen naar Leuven, ter hoogte van Hoegaarden. "Iemand heeft de noodrem ingeschakeld omdat een dame hevige weeën kreeg", aldus NMBS-woordvoerder Bart Crols van de NMBS.

"Na overleg is beslist om snel door te rijden tot in het station van Leuven, tien minuten verderop. Daar was het gemakkelijker voor de hulpdiensten om de vrouw op te wachten", klinkt het nog.

Hoe het verder afgelopen is met de vrouw en de baby is niet bekend.