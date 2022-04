Internationale woede over wreedheden in Oekraïne: "Stomp in de maagstreek" en "oorlogsmisdaden"

Voor dergelijke misdaden komt in de eerste plaats het Internationaal Strafhof in Den Haag ter sprake. Dat heeft eerder al aangekondigd een onderzoek in te stellen naar mogelijke misdrijven in Oekraïne.

Probleem is dat noch Rusland noch Oekraïne het stichtingsverdrag van dat Strafhof ondertekend hebben en het dus in principe niet op hen van toepassing zou zijn. Er zijn echter andere juridische mogelijkheden, zoals aangetoond door de speciale internationale rechtbanken voor misdaden in het voormalige Joegoslavië.