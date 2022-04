Wielertoerist zakt in elkaar in Brugge

De vijftiger uit Jabbeke was zondag op pad met zijn koersfiets toen hij zich in Sint-Andries niet goed voelde. Hij stapte van zijn fiets, maar zakte niet veel later in elkaar. Een verpleegster die toevallig passeerde, stopte en begon te reanimeren in afwachting van de hulpdiensten. Het slachtoffer werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.